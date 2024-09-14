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5 katlı binada yangın! 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 05:32
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5 katlı binada yangın! 2’si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Konya'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan 2'i çocuk toplamda 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler kısa sürede söndürüldü. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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