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Karabük’te kazaya karışan yabancı uyruklu sürücü alkollü çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:00
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Karabük’te kazaya karışan yabancı uyruklu sürücü alkollü çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kazada Rusya uyruklu sürücü 1.08 promil alkollü çıktı.

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