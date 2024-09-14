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Balıkçılara geniş kapsamlı denetim

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:02 Güncelleme: 14.09.2024 12:08
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Balıkçılara geniş kapsamlı denetim

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı balıkçı denetimi gerçekleştirdi.

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