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Hırsızlar 100 bin liralık üzüm çaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:21 Güncelleme: 14.09.2024 14:21
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Hırsızlar 100 bin liralık üzüm çaldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir haftada aynı bağa 2 kez girerek 100 bin liralık üzüm çalan üç şüpheli, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Bağdan elleriyle hasat yapan şüphelilerden birisinin sağlık çalışanı olması dikkat çekti.

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