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Narin soruşturmasına giren inşaat A Haber’de

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:04 Güncelleme: 14.09.2024 14:10
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Narin soruşturmasına giren inşaat A Haber’de

8 yaşındaki Narin’in cansız bedenini dere yatağına gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın Tavşantepe Köyü’ne 7 dakika uzaklıkta bulunan Çarıklı Köyü’nde yaptırdığı inşaata A Haber ekipleri gitti. Buradaki inşaat soruşturma dosyasına girmişti. İşte tüm detaylar…

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