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Narin Güran'ın adı Kilis'te bir parka verildi!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 14:22
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Narin Güran’ın adı Kilis’te bir parka verildi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Kilis'te bir parka verildi.

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