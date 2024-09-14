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Hakkari'nin tarihi gün yüzüne çıkıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:22 Güncelleme: 14.09.2024 11:22
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Hakkari’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor

Hakkari'deki Mir Kalesi'nde kazı çalışmalarının ilk etabına ara verilirken, Zeynel Bey Medresesi'nde ise restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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