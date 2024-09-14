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Gaziantep merkezli hırsızlık operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 11:24
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Gaziantep merkezli hırsızlık operasyonu

Gaziantep merkezli evden hırsızlık çetesine yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli şahıs tutuklandı. Çeşitli zamanlarda 4 ilde 45 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin bazı hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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