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Hakkari Yüksekova’da kışlık süt mesaisi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:11 Güncelleme: 14.09.2024 13:12
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Hakkari Yüksekova’da kışlık süt mesaisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, kış mevsimi boyunca tüketmek için yaylalara 5 kiloluk bidonlarla çıkarak süt satın aldı.

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