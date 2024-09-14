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Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:09 Güncelleme: 14.09.2024 13:09
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Otomobil su kanalına düştü: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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