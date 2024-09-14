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Bursa'da tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:57 Güncelleme: 14.09.2024 10:57
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Bursa’da tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'da motosikletliyle anayolda ilerleyen sürücü arkasındaki arkadaşını da düşünmeyip, tek teker kilometrelerce ilerlerken, yürekleri ağza getiren görüntü kameraya yansıdı.

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