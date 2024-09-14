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Adana'da boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 17:47 Güncelleme: 14.09.2024 17:47
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Adana’da boğulan gencin çıkartılmasını film gibi izlediler

Adana'da sulama kanalına giren genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeninin çıkartılmasını vatandaşlar film gibi izledi.

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