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Çankırı'da korkutan yangın! Çiftlik alevlere teslim oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 22:55
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Çankırı’da korkutan yangın! Çiftlik alevlere teslim oldu

Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çiftlikte 2 bin saman balyasının yandığı öğrenildi.

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