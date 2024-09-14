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Bolu'da feci kaza! Araçlar birbirine girdi: 3 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 23:01
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Bolu’da feci kaza! Araçlar birbirine girdi: 3 yaralı

Bolu-Mudurnu karayolunda yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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