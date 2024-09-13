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Samsun'da tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi! 5 milyon 730 bin kaçak makaron

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 22:59
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Samsun’da tırdan çıkanlar şaşkına çevirdi! 5 milyon 730 bin kaçak makaron

Samsun'da polisin takibi bir tırda 5 milyon 730 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili 4 kişi gözaltına alırken soruşturma devam ediyor.

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