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Beykoz'da pazarda dehşet anlar! Fren yerine gaza bastı: 2 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 18:09
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Beykoz’da pazarda dehşet anlar! Fren yerine gaza bastı: 2 yaralı

Beykoz'da bir sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil korku dolu dakikalarla yaşattı. Semt pazarında sürücü fren yerine gaza basınca, aracıyla pazar alanına daldı. Kaza iki kişi ağır yaralanırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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