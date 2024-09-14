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Antalya'da bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlıkları kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 18:18
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Antalya’da bisiklet ve elektrik bisiklet hırsızlıkları kamerada

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde6 farklı bisiklet ve elektrik bisiklet olayına karışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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