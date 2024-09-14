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50 il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul için gün verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 10:04 Güncelleme: 14.09.2024 10:08
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50 il için sağanak yağış uyarısı! İstanbul için gün verildi

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere yaklaşık 50 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte detaylar...

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