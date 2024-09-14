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Balıkesir'de 22 düzensiz Afgan göçmen yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:12
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Balıkesir’de 22 düzensiz Afgan göçmen yakalandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kapalı kasa bir kamyonet durdurulurken kamyonun kasasından 22 Afgan göçmen çıktı. Şahıslar Bandırma Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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