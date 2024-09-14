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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 1 ağır yaralı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:23
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Motosiklet ile kamyonet çarpıştı! 1 ağır yaralı...

Hatay'da kamyonet ile motosiklet çarpışırken 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Fevzi K. ağır yaralandı. Diğer yandan kaza sonrası motosiklet hurdaya döndü.

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