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Ardahan ve Kars için yerel sağanak uyarısı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 16:06
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Ardahan ve Kars için yerel sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan ve Kars çevrelerinde yerel sağanak beklendiği bildirildi.

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