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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 13:49
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Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar! 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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