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Trafik işaret levhalarını çalan 4 kişi tutuklandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 13:47
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Trafik işaret levhalarını çalan 4 kişi tutuklandı

Gümüşhane'de karayolu kenarındaki trafik işaret levhaları ve bariyerleri çalan 4 kişi tutuklandı.

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