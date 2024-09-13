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Tekirdağ'da Sıla bebeğe cinsel istismar! Annenin ifadesi ortaya çıktı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:04
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Tekirdağ’da Sıla bebeğe cinsel istismar! Annenin ifadesi ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan ve dövülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin hastaneye "uyanmıyor" diye götürüldüğü öğrenilirken annenin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Anne, cinsel istismarı bebeğinin bezinden anladığını ancak kimsenin öğrenmemesi için sustuğunu belirtti.

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