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Yıldız Sarayı’nın ziyaret günü değişti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:26
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Yıldız Sarayı’nın ziyaret günü değişti

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Yıldız Sarayı’nın ziyaret günleri yeniden düzenlendi. Tarihinde ilk kez kapılarını halka açtığı 19 Temmuz tarihinden bu yana binlerce ziyaretçi ağırlayan Yıldız Sarayı'nın artık pazartesi günü açık, çarşamba günü ise ziyarete kapalı olacağı kaydedildi.

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