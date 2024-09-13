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Balıkesir'de kaza! 2'si ağır 3 yaralı

Giriş: 13.09.2024 14:26
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Balıkesir’de kaza! 2’si ağır 3 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan trafik kazasında 3 yaralı olduğu tespit edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yolcular ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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