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Oltu'da feci trafik kazası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:28
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Oltu’da feci trafik kazası

Erzurum’un Oltu ilçesi Organize Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 74 yaşındaki ATV sürücüsü Süleyman Düzenli yaşamını yitirdi.

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