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Yıldız Sarayı çarşamba günü ziyarete kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 16:05 Güncelleme: 13.09.2024 16:05
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Yıldız Sarayı çarşamba günü ziyarete kapandı

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Yıldız Sarayı'nın ziyaret günleri yeniden düzenlenirken sarayın çarşamba günleri kapalı kalacağı belirtildi. İşte detaylar...

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