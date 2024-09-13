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Manisa’da ilk kez ‘kapalı böbrek taşı ameliyatı’ yapıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 16:03 Güncelleme: 13.09.2024 16:04
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Manisa’da ilk kez ‘kapalı böbrek taşı ameliyatı’ yapıldı

Manisa'da ilk kez Manisa Şehir Hastanesi'nde "Supine (sırtüstü) Perkütan Nefrolitotomi (PNL)” adı verilen kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi.

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