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Muş'ta aranması bulunan kişiler yakaladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 16:06 Güncelleme: 13.09.2024 16:06
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Muş’ta aranması bulunan kişiler yakaladı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 2 kişi yakalandı.

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