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Bugün kandil mi, ne kandili? 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 13:29 Güncelleme: 14.09.2024 13:33
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Bugün kandil mi, ne kandili? 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl paylaşılıyor. 2024 yılı kandil tarihleri merakla beklenirken, "Bugün kandil mi?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Mevlid Kandili 14 Eylül'de idrak edilecek. İşte 2024 yılına ait tüm kandil tarihleri ve detaylar...

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