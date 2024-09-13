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Trabzon'da motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:47 Güncelleme: 13.09.2024 10:47
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Trabzon’da motosiklet kazasında ağır yaralanmıştı hayatını kaybetti

Trabzon'da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında sürücü metrelerce sürüklenmiş, çarptığı kişi ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ekrem Demircioğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

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