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MSB'den Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:46
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MSB’den Sakarya Zaferi’nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Sakarya Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

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