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Osmaniye'de kale duvarında kitabedeki gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 12:36
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Osmaniye’de kale duvarında kitabedeki gizemli alfabeyi bilim insanları çözemedi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Çem Kalesi'nin duvarındaki kitabede hangi dilde ve hangi alfabe ile yazıldığı henüz çözülememiş gizemli metin çözülmeyi bekliyor.

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