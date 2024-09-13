13 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da üniversite kampüsünde orman yangını

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:19 Güncelleme: 13.09.2024 14:20
ABONE OL
Samsun’da üniversite kampüsünde orman yangını

Samsun'da üniversite kampüsünde orman yangını çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör