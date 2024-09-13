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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:22
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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