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Antalya'da karısına kurşun yağdıran cinayet zanlısı: "Hakaret edince dayanamadım"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:24
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Antalya’da karısına kurşun yağdıran cinayet zanlısı: Hakaret edince dayanamadım

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini ikametinde ateşli silahla vurarak öldüren katil zanlısı, olayın üzerinden 24 saat geçmeden saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçen zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde barışmak için eve gittiğini ve eşinin hakaret edince dayanamayıp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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