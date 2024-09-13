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Ağrı şikayetiyle gitti karnından 3 kilo kitle çıkarıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 14:19
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Ağrı şikayetiyle gitti karnından 3 kilo kitle çıkarıldı

Amasya’da şişen karnındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran kadından yaklaşık 30 santim çapında kitle alındı. İki saat süren ameliyatla hastanın karnından çıkarılan kitlenin yaklaşık 3 kilo olduğu belirtildi.

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