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Düzce'de erkek cesedi bulundu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 22:55 Güncelleme: 13.09.2024 22:56
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Düzce’de erkek cesedi bulundu

Düzce'de 5 katlı bir binanın bodrum katından kötü koku alan apartman sakinleri, durumu ekiplere bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu.

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