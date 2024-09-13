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Sabah saatlerinde Erzincan'da deprem! AFAD detayları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:05 Güncelleme: 13.09.2024 10:09
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Sabah saatlerinde Erzincan’da deprem! AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 09.48'de yaşanan depremin derinliği 9.48 kilometre olarak ölçüldü.

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