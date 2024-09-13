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Kaya balının kilosunu 3 bin TL'den satıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:52 Güncelleme: 13.09.2024 09:52
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Kaya balının kilosunu 3 bin TL’den satıyor

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 yıl önce keşfettiği ve Norveç ile İsviçre gibi ülkelere gönderdiği kaya balının kilosunu bu sene 3 bin TL'den satışa çıkarttı.

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