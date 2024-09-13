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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:38 Güncelleme: 13.09.2024 10:39
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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