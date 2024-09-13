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Aronya hasadı başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:41 Güncelleme: 13.09.2024 10:41
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Aronya hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde 70 bin dönüm alanda yetiştirilen aronya hasadı başladı.

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