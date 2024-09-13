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Balıkesir'de FETÖ hükümlüsü ile eşi yurt dışına kaçarken yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 10:37 Güncelleme: 13.09.2024 10:37
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Balıkesir’de FETÖ hükümlüsü ile eşi yurt dışına kaçarken yakalandı

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen ile cezaevinden şartlı tahliye edilen "mahrem emniyet imamı" eşi yakalandı.

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