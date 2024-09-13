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19 yaşındaki genç kafasından vurulmuş halde bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 12:39
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19 yaşındaki genç kafasından vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar’da 19 yaşındaki genç otomobilinin içerisinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Jandarma olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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