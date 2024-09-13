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Elazığ’da dilenci operasyonu kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 15:55 Güncelleme: 13.09.2024 15:56
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Elazığ’da dilenci operasyonu kamerada

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi.

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