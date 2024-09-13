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Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber'de yorumlandı! Uydu görüntüleri detayı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.09.2024 00:25 Güncelleme: 13.09.2024 00:25
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Narin cinayeti saatinde yaşananlar A Haber’de yorumlandı! Uydu görüntüleri detayı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili soruşturmada çember daralıyor. İlk andan itibaren bölgedeki yayınlarını en özel detaylarla sürdüren A Haber'de en etkili harita üzerinden cinayetin nasıl işlendiği ve cinayet saatinde neler yaşandığına dair deşifre yapıldı. İşte detaylar...

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