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Adliye önünde aracını ateşe verdi! Tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 23:51 Güncelleme: 12.09.2024 23:51
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Adliye önünde aracını ateşe verdi! Tutuklandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde Anadolu Adalet Sarayı önünde dün öğlen saatlerinde aracını ateşe veren Ufuk G. ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Ufuk G. "Bana Almanya'da bir şeyler yaptılar. FETÖ, PKK, Ermeniler bir araya gelmiş benim üzerime oynuyorlar" dedi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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