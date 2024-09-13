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Kuyuya düştü! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 00:36 Güncelleme: 13.09.2024 00:37
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Kuyuya düştü! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Van'ın İpekyolu ilçesinde A.E. isimli bir kişi dengesini kaybedip kuyuya düştü. Şanssız adam durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, A.E.'yi kuyudan çıkarttı.

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