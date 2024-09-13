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Muş'ta çıkan orman yangınları söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 09:17 Güncelleme: 13.09.2024 09:17
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Muş’ta çıkan orman yangınları söndürüldü

Muş'ta 3 ayrı alanda çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

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